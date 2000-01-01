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المحافظ الرجوب يقرر إغلاق مدينة جنين ومخيمها

الإثنين 12 أكتوبر 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحافظ الرجوب يقرر إغلاق مدينة جنين ومخيمها



جنين /سما/

 أعلن محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة 5 أيام ابتداء من فجر يوم غد الثلاثاء وحتى صباح يوم الأحد القادم، بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في مدينة جنين ومخيمها وارتفاع عدد الإصابات النشطة بفايروس كورونا فيها إلى 177 .

وذكر المحافظ، ان الإغلاق يشمل كافة المؤسسات والمرافق والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وتشمل المحلات التجارية والبنوك والمدارس وحركة المواصلات، باستثناء الصيدليات والمخابز ، بينما تفتح محلات السوبرماكت والمواد الغذائية خلال فترة الإغلاق بواقع ثلاث ساعات يوميا (من الحادية عشر صباحا وحتى الثانية ظهرا ).

واوضح، تم الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق مقتضيات هذا القرار، داعيا المواطنين للإلتزام التام بما ورد بالقرار لما فيه خير وسلامة أبناء شعبنا في محافظة جنين.

#محافظ جنين #فيروس كورونا #اغلاق #مخيم جنين

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