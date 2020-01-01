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شاهد: فيديو صفاء الهاشم في مجلس الأمة الكويتي يثير جدلا واسعا

الإثنين 12 أكتوبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو صفاء الهاشم في مجلس الأمة الكويتي يثير جدلا واسعا



الكويت / سما

أثار مقطع فيديو متداول للنائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين، جدلا واسعا بين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بدول الخليج كافة.

وقالت صفاء الهاشم في كلمتها أمام مجلس الأمة الكويتي : "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع، ولكنني بكل فخر أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان".

وتفاعل المغردون على تويتر، مع كلمة صفاء الهاشم، إذ أشاد العشرات منهم بالكلمات التي تحدثت بها عن نفسها؛ كونها توحي بمدى الديمقراطية للمرأة في الكويت. وفقا لهم.

في المقابل، انتقد عدد من المعلقين المفردات التي استخدمتها النائبة صفاء الهاشم في حديثها، معتبرين أنها "في محل مسؤولية ومكانة مرموقة، لذا يجب أن تختار الكلمات بعناية".

فيما عقبت المغردة وجدان الشهري قائلة : "أنا لا أنكر أنها شخصية لاذعة وذات حصيلة علمية، لكن انتقاء الألفاظ مطلب ولمجلس الأمة احترامه وحرمته". بحسب ما كتبت.

وأضافت : "لو كان هنالك ما يسيء لشخصها (صفاء الهاشم) أو يجردها من قوتها لمجرد أنها أنثى، فهم قلة أو لنقل إنهم أغلبية سائدة سقيمة ولكن التعميم مصيبة".

وتابعت الناشطة الشهري تعقيبا على فيديو صفاء الهاشم : "التعميم مصيبة، وأن تكون في محل وموقع سياسي، يجب أن ترجح وتنتقي المفردات بشكل متزن".

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