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أبو مويس يجتمع مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي

الإثنين 12 أكتوبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يجتمع مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي



رام الله /سما/

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني- الأوروبي للتعليم العالي د.نضال الجيوسي، بهدف مناقشة العديد من أنشطة وفعاليات اليوم التعريفي لبعثة التعاون الفلسطيني- الأوروبي للتعليم العالي.

وبحث أبو مويس مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني- الأوروبي للتعليم العالي المشاريع التي فازت بها مؤسسات التعليم العالي في بناء القدرات لمؤسسات ( CBHE) وقيمتها(5.5) مليون يورو للعام 2020، بالإضافة إلى تكريم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التي فازت بالتنقل الطلابي والأكاديمي (ICM)، بقيمة (5) مليون يورو، حيث استفاد منها مايقارب 2500 أكاديمي وطالب في فلسطين.

وأكد أبو مويس خلال لقائه مع ممثل بعثة التعاون الفلسطيني- الأوروربي للتعليم العالي على تفعيل دور لجنة إصلاح التعليم العالي (HERE.s) ، ومناقشة أشراك (UNIMED) في اجتماع لجنة إصلاح التعليم العالي القادم، مؤكداً على إهتمام الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد تخصصات تقنية يحتاجها المجتمع بما تتواءم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى رقمنة التعليم، وتحسين مخرجات التعليم لتتناسب مع الاحتياجات العصرية والمجتمعية، من خلال دعم البحث العلمي والريادية والابتكار.

وأثنى أبو مويس على جهود بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي ودورها العميق في خدمة المجتمعات الإنسانية والمعرفية وتجسير وتوسيع آفاق المعرفة والتبادل الثقافي امام الشباب في فلسطين، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وما زالت لغرض استكمال إصلاح التعليم العالي، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون والتكامل وتظافر الجهود ما بين الوزارة وبعثة التعاون لهذا الهدف.

ويُذْكر أن المشروع يضم ثلاثة مجالات، هي: بناء قدرات الجامعات، والحراك الأكاديمي للطلبة والمحاضرين، وبرنامج "جون مونيه"، لتشجيع البحث العلمي بين أوروبا وفلسطين.

#التربية والتعليم #محمود أبو مويس #بعثة التعاون الفلسطيني- الأوروبي

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