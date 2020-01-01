مشاهدة مباراة قطر وغانا الودية اليوم بث مباشر

الدوحة / سما

مشاهدة مباراة منتخب قطر وغانا بث مباشر الودية اليوم الإثنين التي تجري على ملعب في جمهورية تركيا؛ ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات الآسيوية والأفريقية.

مباراة قطر ضد غانا بث مباشر اليوم تنطلق الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة والرياض والقدس والكويت والمنامة وعمان وبيروت، وعند 7.30 لدى مسقط وأبو ظبي.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين القطرية والغاني، إذ يهدف كل طرف من ورائها إلى تجهيز لاعبيه إلى المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ونشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم تويتر، مجموعة من الصور خلال الساعات الماضية، تظهر استعدادات اللاعبين لخوض الودية المرتقبة ضد نظيره منتخب غانا.

وكان من المقرر وفق الجدول المعلن أن يلتقي المنتخب القطري منافسه بنغلادش يوم غد في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال الذي تستضيفه بعد قرابة العامين من الآن.

كما جرى تأجيل مباراة قطر وعمان التي كانت من المنتظر أن تقام ضمن المرحلة الثانية من التصفيات يوم الخميس بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل في مسقط.

في المقابل، يلعب منتخب غانا بعد مباراة قطر، ضد السودان في تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية على التوالي، قبل أن يواجه جنوب أفريقيا ثم ساوتومي وبرينسيب.