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تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على "مشاجرة" أحمد فهمي وشيكابالا...فيديو

الإثنين 12 أكتوبر 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على "مشاجرة" أحمد فهمي وشيكابالا...فيديو



علّق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، على حادثة المشادة الكلامية التي وقعت بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشن منصور، في تصريحات مع قناة الزمالك، هجوما على أحمد فهمي، ووصفه بـ"الجاهل" و"الكومبارس"، معتبرا أن ما فعله "أساء لجماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت سبب شهرة أمثال هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عهدنا

وكان المقطع المصور الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصري

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