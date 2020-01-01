كيم كارداشيان تعلن التبرع بـ 1 مليون دولار للضحايا في قره باغ

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أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل أرمني كيم كارداشيان أنها ستتبرع بـ 1 مليون دولار لضحايا الحرب في قره باغ، داعية المتابعين والمعجبين إلى الحذو حذوها بالمساعدة والتوعية.

وأوضحت أن المساعدة بجمع الأموال حسب المقدرة لـ "صندوق أرمينيا"، الذي تشارك هي ذاتها في الإشراف عليه، بهدف ضمان الغذاء والدواء والمأوى للضحايا في هذا الإقليم المتوتر. كما قالت إن المساعدة قد تكون أيضا بنشر الوعي، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت كارداشيان في فيديو بثته على صفحتها في موقع "إنستغرام" قائلة إن "تفكيري وصلواتي مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان. أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التي تفصلنا، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ومعا نصنع أمة أرمنية واحدة شاملة".

يذكر أن نزاعا مسلحا اندلع في إقليم قره باغ في يوم 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وقوات الإقليم المدعومة من أرمينيا، مما تسبب في توتر إقليمي خطير بتداعيات دولية شديدة الحساسية.