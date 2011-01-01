  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

من أسرار رسائل كلينتون لعام 2011.. الجبير يعلن رد السعودية الحاسم: "القوات فوق الجسر"

الإثنين 12 أكتوبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
من أسرار رسائل كلينتون لعام 2011.. الجبير يعلن رد السعودية الحاسم: "القوات فوق الجسر"



وكالات

رصدت صحيفة "سبق" ما كشفته رسائل بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من أسرار حول دخول قوات "درع الجزيرة " إلى البحرين.  


ولفتت الصحيفة الإلكترونية السعودية إلى أن عام 2011 حمل ردا واضحا وحاسما من قبل عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية في الوقت الحالي، وسفير المملكة لدى واشنطن في ذلك الحين.

ظهر ذلك وفق الصحيفة، في إفادة الجبير لكلينتون التي طلبت توضيحات بشأن دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين، بأن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.

وذكرت "سبق" أن البريد إلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كشف أن الولايات المتحدة عارضت تدخل قوات "درع الجزيرة" لحفظ النظام في للبحرين عام 2011.

وورد في هذا البريد الإلكتروني الذي رفعت السرية عنه مؤخرا، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإماراتية في الرسالة الإلكترونية أن إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف منه هو استعادة النظام.

وفي هذا الرد، أشير إلى أن "ملك البحرين مد يده للصلح منذ فترة طويلة جدا، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشددا على أن الأمر شأن خليجي داخلي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن  مؤخرا على "تويتر"، رفع السرية عن رسائل هيلاري.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح".

#هيلاري كلينتون #دونالد ترامب #درع الجزيرة #البحرين #الامارات #السعودية #الولايات المتحدة الأمريكية #عادل الجبير #عبدالله بن زايد #تويتر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. قصة مسلسل كان خالد الحلقة الأخيرة

غزة: وفاة شاب عشريني متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!

القبض على فنانة كويتية شهيرة بسبب "فيديو إباحي"

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

بعد تصريحاته الأخيرة... الأمير بندر بن سلطان يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

كيف تحوّلت أبرز صفقة لآرسنال إلى دعاية لصالح قضية فلسطين؟

الأخبار الرئيسية

بعد تصريحاته الأخيرة... الأمير بندر بن سلطان يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

اول اتصال هاتفي بينهما.. نتنياهو: اتفقت اليوم مع ولي عهد أبوظبي على أن نلتقي قريبا

رغم تهديدات المقاومة.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الافراج عن الأسير ماهر الأخرس

الصحة : 10 حالات وفاة، و395 إصابة جديدة بكورونا في جميع محافظات الوطن

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة تعافي