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تحديد موعد إجراء قرعة دوري المحترفين والأولى

الإثنين 12 أكتوبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد إجراء قرعة دوري المحترفين والأولى



رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إجراء القرعة الخاصة بدوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى (الاحتراف الجزئي) للموسم الكروي 2020/2021، يوم الخميس الساعة 12 ظهراً، في مقر الأكاديمية الوطنية الفلسطينية للرياضة (بلاتر)، بحضور رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب، ورؤساء الأندية المشاركة.

وأكد الاتحاد أن إجراء القرعة سيكون وفقاً لبروتوكول صحي وتنظيمي مُعتمد يراعى فيه كافة الإجراءات الصحية.

يشار إلى أنه تقرر في وقت سابق بناءً على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد وبعد عقد عديد الاجتماعات مع وزارة الصحة الفلسطينية، تحديد تاريخ 30 أكتوبر الجاري، كموعد لانطلاق منافسات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي للموسم 2020/2021.

#الاتحاد الفلسطيني #دوري المحترفين #الأولى

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