فيديو.. عروس تقتحم مقر عمل خطيبها بفستان الزفاف فجأة.. وهذا هو السبب!

وكالات / سما /

في تصرف غريب، اقتحمت عروس برازيلية متجرًا لبيع الملابس في لاس فيغاس لتبحث عن خطيبها الذي يعمل موظفًا في المتجر، لطلب الزواج منه على الفور وإلا ستنفصل عنه.

وظهرت العروس وهي تسير في ممرات المتجر، بحثًا عن خطيبها وكان يرافقها وصيفتها التي تحمل باقة ورد ورجل يرتدي ملابس داكنة فيما يبدو أنه القس الذي يربط العقدة بينهما.

وتظهر المرأة في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وهي تبحث عن خطيبها الذي كان واقفًا بجانب رفوف الملابس، وقالت له: "لقد وضعت هذا الخاتم في إصبعي قبل عامين وحان الوقت للقيام بذلك أو الانفصال".

كما أخبرته أنها أحضرت قسًا وصيفتها إيميلي، وأنه إذا لم يتزوجها حالًا ستنفصل عنه وتغادر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعندما لاحظت المرأة البرازيلية التي لم يتم الكشف عن اسمها أنه يتم تصويرها وأن العملاء في المتجر يشاهدون سلوكياتها الغريبة، قالت لهم إنها تحاول فقط أن تجعل خطيبها يلتزم بكلمته أو الانفصال عنه.

وفي نهاية الفيديو، طلب خطيب الفتاة منها عما إذا كان بإمكانهما مواصلة المحادثة في الخارج، ووافقت العروس، وظهرت في الكاميرا وهي تتمايل وتبتسم، فيما يبدو انتصارها عليه أو أنها حققت مرادها.

ولم يتم معرفة ماذا حدث عقب ذلك وعما أسفرت إليه المحادثة فيما بينهما وهل انتهت بزواجهما أم لا.

يُذكر أن هناك بعض الأفعال الغريبة التي ترتكبها بعض الفتيات من أجل الزواج بشركائهن، حيث لجأت فتاة سعودية من قبل إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة لإلزام خطيبها بتحديد موعد للزواج منها.

وقالت الفتاة في دعواها إنها تشعر أن خطيبها ينوي فسخ خطبتها إلا أنها متمسكة به وبالاتفاق الذي أبرمه مع أسرتها.

وعقب ذلك، أقر محامي خطيبها بصحة تقدمه للزواج من الفتاة، إلا أنه نفى ما قالته بأنه لا يرغب في الزواج منها أو المماطلة في الأمر.

وقال إن موكله مشغول حاليًا بحجز قاعة الفرح وتأسيس شقته وتوفير مستلزمات الزواج، مشددًا على أنه خطيبها لا يمانع من تحديد موعد للزواج في أي وقت.