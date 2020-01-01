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اول اتصال هاتفي بينهما.. نتنياهو: اتفقت اليوم مع ولي عهد أبوظبي على أن نلتقي قريبا

الإثنين 12 أكتوبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول اتصال هاتفي بينهما.. نتنياهو: اتفقت اليوم مع ولي عهد أبوظبي على أن نلتقي قريبا



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا بوليّ عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد، اليوم الإثنين.

وهذا أوّل اتصال هاتفي علني بينهما , وقال نتنياهو :" اتفقت اليوم مع ولي عهد أبوظبي على أن نلتقي قريبا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتيّة الرسميّة "وام" أنّ بن زايد ونتنياهو بحثا "مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين"، وأنهما استعرضا "الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية".

وبحسب "وام"، أكّد نتنياهو وبن زايد أنّ "معاهدة السلام الإماراتية -الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون"، وأعربا عن "تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركيّة والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين".

وبحث نتنياهو وبن زايد كذلك، "تعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا".

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