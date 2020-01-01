لاعب فلسطيني مطلوب في ناديين كويتين

الكويت / سما /

يسعى فريقا الكويت والعربي الكويتيين التعاقد مع عدي دباغ مهاجم المنتخب الوطني الفلسطيني بعد انتهاء تعاقده مع فريقه القادسية.

وعلى الرغم من قلة مشاركات دباغ مع القادسية في الموسم الماضي بسبب تكرار الإصابات، إلا أنه ظهر بشكل لافت مع الفريق ومن قبله خلال التجربة القصيرة التي لعب فيها للسالمية.

وتأتي رغبة الكويت الكويتي على وجه الخصوص في ظل حاجته لتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد والشباب، خاصة بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري الكويتي.

ويُعد دباغ، أحد أبرز الوجوه الشابة في المنتخب الوطني حيث ظهر مع هلال القدس في المواسم الثلاثة الماضية بصورة لافتة للأنظار، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية, حيث خاض تجربة قصيرة مع السالمية قبل الرحيل إلى منافسه القادسية.

وواجه دباغ حالة من سوء التوفيق خلال الموسم الماضي بعدما تعرض للإصابة بكسر في الترقوة أدت لغيابه عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ليغيب عن مباريات فريقه في الجولات الحاسمة بالدوري الكويتي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تحديد وجهة دباغ سواء في الانضمام للكويت أو العربي، وفي حال فشل انضمامه لأحد الفرق الكويتية فسيكون خيار الدباغ اللعب لفريق الجزيرة الأردني الذي أبدى رغبة في التعاقد معه.