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مشاهدة مباراة السودان وتوغو اليوم الودية بث مباشر

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة السودان وتوغو اليوم الودية بث مباشر



الخرطوم / سما

مشاهدة مباراة منتخب السودان وتوغو بث مباشر الودية اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 التي تجري على ملعب الأخير، ضمن استعدادات الطرفين للتصفيات الأفريقية القادمة.

مباراة السودان وتوغو مباشر اليوم تعرض في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة الخرطوم والقاهرة، وعند الخامسة لدى السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين.

وتأتي هذه المباراة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها المنتخب السوداني أمام شقيقه التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جرى قبل 3 أيام في تونس.

ويستعد منتخب السودان لملاقاة نظيره الغاني المدجج بالنجوم والأسماء الكبيرة بتاريخ 9 نوفمبر المقبل، لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

كا يطير المنتخب الغاني إلى الخرطوم للعب ضد السودان في إياب التصفيات، قبل أن يدخل فريق الجديان غمار تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة منافسه ساوتومي وبرينسيب.

وخاض لاعبو السودان التدريب الأخير قبل مواجهة توغو بقيادة المدرب هوبير فيلود الذي يرى أن المباريات الودية الحالية تشكل أفضل اختبار لفريقه قبيل إنطلاق البطولات.

يُذكر أنه بالتزامن مع عرض مباراة السودان ضد توغو مباشر، تجري لقاءات ودية أخرى، منها قطر أمام غانا، الإمارات وأوزبكستان، مدغشقر في مواجهة منتخب بوركينا فاسو.

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