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الصحة : 10 حالات وفاة، و395 إصابة جديدة بكورونا في جميع محافظات الوطن

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 10 حالات وفاة، و395 إصابة جديدة بكورونا في جميع محافظات الوطن



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و312 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين أن الوفيات الجديدة هي: مواطنة (82 عاما) من برقين بمحافظة جنين، مواطنة (53 عاما) من طولكرم، مواطن (68 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، مواطنة (73 عاما) من نابلس، مواطن (70 عاما) من روجيب بمحافظة نابلس، مواطنة (72 عاما) من بيت لحم، إضافة إلى 4 وفيات في شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3767 فحصا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (54)، نابلس (21)، بيت لحم (32)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (35)، جنين (53)، أريحا والأغوار (25)، سلفيت (6)، طوباس (15)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (10).

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي سجلت في محافظات الخليل (76)، جنين (49)، طولكرم (52)، قلقيلية (9)، سلفيت (7)، نابلس (74)، بيت لحم (19)، مدينة القدس (26).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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