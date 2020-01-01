العلاقة تتدهور بين لامبارد ونجم تشيلسي

وكالات / سما /

يبدو أن مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي سيكون خارج لندن قريباً، حيث لا يتمتع لاعب الوسط الدولي بعلاقة قوية حالياً مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن لامبارد لم يكن يضع كانتي ضمن مشروعه الفني بشكلٍ أكيد ولكن مع استمراره وعدم انتقاله في الصيف فقد دخل مجدداً ضمن تشكيلته.

لكن العلاقة ما بين اللاعب ولامبارد في الكواليس ليست على ما يرام، وقد طلب كانتي مؤخراً إجازة لمدة يوم واحد لأجل حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء لكن لامبارد رفض الموافقة على هذا الطلب.

وأوضحت الصحيفة أن لامبارد اتخذ موقف التعنت مع اللاعب في فترة التوقف الدولي، حيث كان بإمكانه أن يمنح له تلك الإجازة وقد تسبب رفضه في جعل العلاقة تتدهور أكثر مع مدرب أسود لندن.

نجح كانتي دائماً في جذب الأنظار له كقيمة كبيرة داخل وخارج الميدان لكن يبدو أن وقته في لندن أوشك على النفاذ وسوف يُقدم طلباً لإدارة النادي للرحيل.

وحسب نفس المصدر فإن إنتر ميلان سيكون جاهزاً من جديد لمحاولة التعاقد مع بطل كأس العالم في شهر يناير القادم، ولكنه سيحتاج لتوفير سيولة مالية للقيام بهذا الأمر في الشتاء.