ريال مدريد يتلقى نبأً ساراً بشأن كارفاخال

وكالات / سما /

تلقى نادي ريال مدريد خبراً سعيداً بشأن الظهير الأيمن داني كارفاخال، وذلك قبل خوض مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان كارفاخال قد أصيب في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وهناك شكوك كبيرة حول قدرته على اللحاق بمواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، حيث من الممكن أن يغيب حتى منتصف الشهر القادم.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن بوادر التحسن بدأت تظهر على داني كارفاخال خلال الأسبوع الحالي، إذ بات الظهير الأيمن المذكور قادراً على ثني الركبة اليمنى.

وأضافت: “من المتوقع أن يعود في بداية شهر ديسمبر، النادي ليس مهتماً بكم من الوقت تستغرق فترة علاج اللاعب، لأن الهدف هو أن يتعافى بشكل نهائي من هذه الإصابة الخطيرة”.

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن الاحتياطي ألفارو أودريوزولا، مصاب بدوره، وبالتالي فمن الممكن أن يعتمد زيدان على لوكاس فاسكيز أو ناتشو فيرنانديز في المباريات القادمة.