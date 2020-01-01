ملادينوف: تزويد قطاع غزة بـ 14 ألف مسحة لفحص فيروس "كورونا"

غزة / سما /

زوّدت منظمة الصحّة العالمية قطاع غزّة بمسحات ومستلزمات لإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وفق ما أعلن المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وأضاف ملادينوف، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، اليوم، الإثنين، أن "الأمم المتحدة تواصل توفير إمدادات (لمواجهة) فيروس كورونا لقطاع غزة"، وتابع "تم تسليم نحو 14 ألف مسحة للقطاع لاستخدامها في فحص كورونا".

وبشكل مستمر، تحذر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من نقص مواد فحص كورونا إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في غزة 1610، بينها 24 وفاة.