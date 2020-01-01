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4 وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 10 اصابات في القدس المحتلة

الإثنين 12 أكتوبر 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 10 اصابات في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل منتصف ليل الأحد، عن تسجيل 4 وفيات وإصابة 10 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه: "انتكاسة جديدة في حالات الوفاة بلغت 4 حالات في يوم واحد جرّاء المضاعفات التي يسببها، فيروس كورونا؛ ليبقى تفاؤلنا حذرا".

وأوضح أن "الحالات الأربع تعود لأربعة مقدسيين مسنين من شعفاط، وبيت حنينا، وصورباهر والبلدة القديمة، أُعلن عن وفاتهم في مستشفيات شعاريه تصيدك (٢) وهداسا عين كارم (١) والمستشفى الفرنساوي (١)".

وأفاد بارتفاع عدد الوفيات في المدينة، إلى 76، منذ بداية الجائحة.

وذكر الجبريني أنه "تم الإعلان اليوم (الأحد) عن تعافي 20 حالة، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 708".

وشدد على المقدسيين، بضرورة "الإقبال على إجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لا سيما في فصلَي الخريف والشتاء مع بداية الأمراض الموسمية وانتشارها"، داعيا للالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

#كورونا #القدس #اصابات

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