الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة تعافي

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و118 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك بعد اجراء 1525 فحصا مخبريا.

واشارت في بيانها اليومي الى تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى 2390 حالة.

واكدت وفاة المواطن علاء عبد الكريم السحباني 26 عاما من سكان غزة وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين، ووفاة المواطن عبد الحليم محمد ابو حسين 78 عاما من سكان جباليا وهو مريض سرطان ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الازمة الى 26 حالة.

واوضحت ان اجمالي الاصابات منذ مارس الماضي 4102 اصابة منها حالات نشطة حاليا 1686 حالة.