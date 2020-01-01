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تسجيل 1609 إصابة جديدة في اسرائيل واستعدادات لرفع الاغلاق

الإثنين 12 أكتوبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 1609 إصابة جديدة في اسرائيل واستعدادات لرفع الاغلاق



القدس المحتلة / سما /

 أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه سُجل 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، وشكلوا 7.7% من 22,777 فحصا لكورونا أجري أمس. كما سُجلت 216 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى السابعة من صباح اليوم.

وبلغ عدد المرضى بكورونا في حالة خطيرة 823 مريضا، بينهم 224 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة وفيات كورونا 1983 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت تقديرات الخبراء التي تم عرضها على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، أن الوصول إلى الهدف الذي حددته السلطات لبدء إستراتيجية الخروج من الإغلاق والرفع التدريجي لقيود كورونا – تسجيل ألفي إصابة يومية وانخفاض مؤشر العدوى (R) إلى ما دون 0.8 - لن يتحقق قبل مرور أسبوعين على الأقل.

وقد تؤدي التقديرات الجديدة إلى تأجيل جميع مراحل الخروج من الحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، وسط ترجيحات بأن تتعجل الحكومة تخفيف الإجراءات قبل الوصول إلى الهدف الذي حددته مسبقا ضمن جهود مكافحة الجائحة.

ولم يستبعد المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور حيزي ليفي، في تصريحات أدلى بها للقناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، فتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكرة خلال الأسبوع المقبل.

كما أبدى نتنياهو، بحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، استعداده للشروع ببعض التسهيلات بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل، بما في ذلك فتح رياض الأطفال واستئناف نشاط المصالح التجارية الصغيرة التي تُشغل 10 موظفين بالحد الأقصى ولا تستقبل الجمهور.

#فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل

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