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علماء صينيون يلتقطون صورا مفصلة لفيروس كورونا..صور تساعد في ايجاد اللقاح

الإثنين 12 أكتوبر 2020 05:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء صينيون يلتقطون صورا مفصلة لفيروس كورونا..صور تساعد في ايجاد اللقاح



وكالات

نشر علماء صينيون صورا جديدة ومفصلة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، من شأنها أن تساعد في عملية إيجاد لقاح للوباء الذي أصاب العالم.

وأظهرت الصور الجديدة تفاصيل دقيقة جدا للفيروس، تكشف عن شكله الشائك وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية، مما يساعد العلماء في معركتهم القاسية للوصول إلى لقاح يقضي عليه.


وقام العلماء الصينيون بتصميم الصور الجديدة أثناء بحثهم عن لقاح للفيروس الذي أنهك البشرية، حيث تساعد هذه الصور في فهم آلية عمل الفيروس.
وقام عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تسينغهوا في بكين الدكتور ساي لي، بالتعاون مع علماء آخرين متخصصين في مجال الفيروسات بأخذ صور الفيروس في مختبر للسلامة الحيوية في مدينة هانغتشو.

وقام الفريق بداية بمعالجة الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من السائل المليء بالفيروس إلى الدكتور لي.

Posted by Syrian News on Sunday, October 11, 2020

وقام الأخير بالتعاون مع فريقه بتقليص حجم العينة إلى نقطة واحدة، ثم قام لي بتجميدها، ورصدها لاحقا من خلال المجهر الإلكتروني.

Posted by Syrian News on Sunday, October 11, 2020

 

قال لي لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "رأيت شاشة مليئة بالفيروسات"، وهو ينظر إلى شيء قياسه أقل من جزء من المليون من البوصة، وأضاف "أعتقد أنني كنت أول رجل في العالم يرى الفيروس بمثل هذا القرب.

Posted by Syrian News on Sunday, October 11, 2020

لقد أتاحت الصور الجديدة للعلماء معرفة كيفية انزلاق الفيروس بعض بروتيناته ودخوله الخلايا، بالإضافة إلى ذلك، تعلم العلماء، الطريقة التي تسيطر من خلالها جينات الفيروس الملتوية على الكيمياء الحيوية للجسم.

Posted by Syrian News on Sunday, October 11, 2020

ويستخدم بعض الباحثين أجهزة كمبيوتر عملاقة لإنشاء صور للفيروسات بشكل افتراضي كامل، ويأملون من استخدامها لفهم كيفية انتشار الفيروسات في الجسم بهذه السهولة المدمرة.

قال عالم الأحياء الحاسوبية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو رومي أمارو: "هذه المرة تختلف عن أي شيء اختبره أي منا، فقط فيما يتعلق بمعالجة البيانات".

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