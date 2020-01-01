النيابة البحرينية تستجوب 29 متهما شاركوا في تجمعات دينية

وكالات

أعلنت النيابة العامة في البحرين أنها استجوبت 29 شخصا بعد بلاغات عن مشاركتهم في تجمعات دينية مخالفة للقيود المفروضة في البلاد، على خلفية جائحة كورونا.

وقال رئيس النيابة في البحرين أحمد الغتم إن النيابة "تلقت عدة بلاغات بحصول تجمعات لأغراض دينية شاركت فيها أعداد غفيرة من الأشخاص، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وللحد من الجائحة، وللقرار الوزاري الصادر بحظر التجمع في الأماكن العامة لذات الغرض".

وأضاف أن "النيابة باشرت التحقيق في هذه البلاغات فور ورودها حيث استجوبت 29 متهما ممن ثبت اشتراكهم في تلك التجمعات، حيث ثبت من التحقيق إصابة أحد هؤلاء المتهمين بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح الغتم أن النيابة العامة أصدرت قرارا بنقل المتهم المصاب فورا للعزل الصحي وبإحالة عشرة متهمين مخالطين إلى الجهات الصحية المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم وإخضاعهم للحجر الصحي بحسب الإجراءات المقررة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الذين دعوا ونظموا تلك التجمعات.