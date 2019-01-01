"رويترز": إصابات كورونا تجاوزت الـ37.24 مليون شخص في العالم

رويترز

كشف إحصاء أعدته "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ37.24 مليون شخص، فيما وصلت وفياته إلى مليون و72550 حالة.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ7ملايين و691846 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213778 حالة.

وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة سبعة ملايين و053806 حالات، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 108334.

وجاءت البرازيل ثالثة مسجلة 5 ملايين و082637 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198 في ثاني أكبر حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة.