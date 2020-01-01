دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر

رام الله /سما/

أكدت كريمة أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الدكتورة دلال عريقات، أن الوضع الصحي لوالدها مستقر، ولم يتعرض لأي مضاعفات.

وقالت عريقات، إن العلامات الحيوية لوالدها مستقرة، وشهيته طبيعية، وحالته النفسية جيدة جدا، وحركته خفيفة، مضيفة أن نسبة الأكسجين نزلت قليلا، وأخذ نسب بسيطة جدا من الأكسجين.

وأشارت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية أنهى سادس يوم من اصابته بفيروس كورونا، وغدا اليوم السابع يبدأ وضعه بالتشافي حسب ما أبلغه الأطباء.

وأوضحت أن الارادة النفسيىة هي أهم علاج لمرض فيروس كورونا، "ووالدي كانت نفسيته عالية دائما لذلك لم يحدث معه أي مضاعفات"، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس عن طريق ارتداء الكمامة دائما، والتباعد الاجتماعي، وعدم اقامة التجمات العامة.