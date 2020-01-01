  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر

الأحد 11 أكتوبر 2020 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر



رام الله /سما/

أكدت كريمة أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الدكتورة دلال عريقات، أن الوضع الصحي لوالدها مستقر، ولم يتعرض لأي مضاعفات.

وقالت عريقات، إن العلامات الحيوية لوالدها مستقرة، وشهيته طبيعية، وحالته النفسية جيدة جدا، وحركته خفيفة، مضيفة أن نسبة الأكسجين نزلت قليلا، وأخذ نسب بسيطة جدا من الأكسجين.

وأشارت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية أنهى سادس يوم من اصابته بفيروس كورونا، وغدا اليوم السابع يبدأ وضعه بالتشافي حسب ما أبلغه الأطباء.

وأوضحت أن الارادة النفسيىة هي أهم علاج لمرض فيروس كورونا، "ووالدي كانت نفسيته عالية دائما لذلك لم يحدث معه أي مضاعفات"، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس عن طريق ارتداء الكمامة دائما، والتباعد الاجتماعي، وعدم اقامة التجمات العامة.

#صائب عريقات #فيروس كورونا #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: مطرب إسرائيلي يزور دبي بدعوة من أحد الأمراء

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

الأخبار الرئيسية

غزة: وفاة شاب عشريني متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

67

باستعراضها الفساد وطرق مكافحته: كيف يبدو تقرير "أمان" شهادة على حيوية المجتمع الفلسطيني؟

اصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بفيروس كورونا

الاحتلال

خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!

بيبي

"الوضع جنوني.. لا يستمعون للخبراء".. ازمة الميزانية تعود للمشهد السياسي الإسرائيلي..!