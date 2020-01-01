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سلفيت: إغلاق بلدة "ديراستيا" ومنع الحركة فيها لمدة 48 ساعة

الأحد 11 أكتوبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: إغلاق بلدة "ديراستيا" ومنع الحركة فيها لمدة 48 ساعة



سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة "ديراستيا" ومنع الحركة فيها، لمدة 48 ساعة.

وقال في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه أمام حالة انتشار فيروس (كورونا) وازدياد أعداد المصابين ونتاج الأعداد الكبيرة للمخالطين، فقد قررنا ومن أجل حصر وفحص المخالطين إغلاق بلدة ديراستيا لمدة 48 ساعة.

وأضاف كميل: تمنع خلال هذه الفترة الحركة نهائياً، فيما تغلق المدارس ورياض الأطفال وكافة المحال التجارية، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات، على أن يتم البدء بسريان هذا القرار منذ منتصف هذه الليلة.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا #إغلاق بلدة ديراستيا

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