جولة تفقدية لتربية جنين في مدرستين مهنيتين بالمحافظة

جنين /سما/

ضمن متابعة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم المهني، قام مدير عام التعليم المهني في الوزارة المهندس أسامة اشتية، ورئيس قسم تطوير المناهج المهندس ضياء فطافطة، بزيارة تفقدية، اليوم، لمدرستين مهنيتين في مديرية التربية والتعليم في جنين، هما: مدرسة ذكور جنين الثانوية الصناعية، والوحدة المهنية في مدرسة الشهيد عز الدين القسام الثانوية في يعبد.

ورافق المهندس اشتية في زيارته للمدرسة الصناعية مدير عام التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، ورئيس قسم العلاقات العامة علا زكارنة، والمهندس أكرم أبو الهيجاء مسؤول التعليم المهني في المديرية، والمهندس إبراهيم الخالدي مسؤول التعليم المهني في تربية قباطية.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع مديريْ المدرسة المدرسة الصناعية والوحدة المهنية في يعبد المهندس واثق حثناوي وطارق عمارنة، اللذين قدما شرحاً مفصلاً عن أوضاع المدرستين وما تم إنجازه واحتياجاتهما.

كما تم الاطلاع على الترتيبات الخاصة باستحداث الصف الأول الثانوي الصناعي وأنشطة التربية المهنية في مدرسة ذكور عز الدين القسام في يعبد.