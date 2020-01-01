الرجوب يؤكد دعمه حملةَ "الأمل" ودورها الوطني والإنساني

جنين /سما/

أكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب دعمه ومباركته لحملة "الأمل" ومبادراتها ورسالتها الخيرية والوطنية والإنسانية التي تساهم في تعزيز صمود الانسان الفلسطيني وتوفير حياة كريمة لها، مثمناً دور وجهود صحيفة "القدس" وموقعها الإكتروني اللذين منحا قضايا المواطنين وهمومهم مساحات واسعة ساهمت في تغيير حياتهم نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال لقاء الرجوب طواقم حملة "الأمل" في مكتبه اليوم، بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب.

واستُهل اللقاء بكلمة رئيس الحملة الصحافي علي سمودي، شاكراً المحافظ لدعمه ورعايته الدائمة لمبادرات الحملة التي حققت نقلة نوعية في برامجها التي أصبحت يومية، وتستهدف رفع كاهل المعاناة عن كافة شرائح الشعب الفلسطيني، خاصة الفئات المهمشة، إضافة إلى توفير الحياة الكريمة والتمكين من خلال الاغاثات العاجلة أو المشاريع المستدامة للتمكين، مشيراً إلى الدور المميز لصحيفة "القدس" وأُسرتها الذي يشكل نقلة نوعية في مسار الاعلام المجتمعي الذي تحول لشريك ومبادر وصانع للأمل.

وأشار السمودي إلى أن نشاط وفعاليات الحملة تزايدت في ظل جائحة كورونا بدعم سخي من أهل الخير من خلال رزمة كبيرة من المشاريع التي ركزت على الفقراء والعاطلين عن العمل والمتضررين والموظفين، إضافةً إلى استمرارها في إعمار وترميم وتأثيت المنازل وتوزيع ماكينات الخياطة وإجراء عمليات جراحية وغيرها، معبراً عن اعتزاز الحملة بثقة أهل الخير الذين أصبحوا داعمين دائمين لمشاريع الامل المستمرة للعام الحادي عشر على التوالي.

وذكرت منسقة البرامج نور الفارس أن الحملة نفذت خلال الأيام الماضية، عدة مبادرات في يوم الإشارة العالمي للصم وفي يوم المسن العالمي، وقامت بدعم أهل الخير وشركة التكافل للتأمين بزيارة المسنين في منازلهم وتكريمهم بتوزيع الهدايا عليها وتوفير احتياجاتهم الملحة، كما شاركت في المبادرة العالمية لـ"أُكتوبر الوردي" للتوعية حول سرطان الثدي.

واستعرضت منسقة النشاطات غدير الخالدي برامج ونشاطات الحملة التي تشمل تسديد أقساط الطلبة، وتوزيع المواد التموينية والطرود الغذائية واللحوم والدواجن، إضافةً إلى اهتمامها الكبير بذوي الإرادة لدعمهم والدفاع عن حقوقهم وكسر عزلتهم وتوفير احتياجاتهم من كراسي وأجهزة ومعدات طبية وأسرة وفوط وأدوية، بتبرعٍ سخيٍّ من أهل الخير.

من جانبه، عبر الرجوب عن اعتزازه الكبير بالإنجازات والدور الرائد لحملة "الأمل"، التي تعتبر شريكاً حقيقياً وفاعلاً في بناء الإنسان والمجتمع وتنميته ومحاربة مظاهر الفقر، وتكريس وتعزيز قيم التكافل والتراحم وتغيير الظروف الصعبة، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكد "تسخير ووضع كل الامكانيات وتقديم الدعم المطلوب للعمل المشترك مع كافة المبادرات الفاعلة لما يصب في مصلحة مجتمعنا وشعبنا الذي يستحق منا الأفضل دوماً".