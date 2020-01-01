الحكم على أسير وتمديد توقيف خمسة والإفراج عن آخرِين

رام الله /سما/

حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم، على الأسير عادل نزيه عبد الرحيم من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة ألف شيكل.

ومددت محكمة الاحتلال توقيف الأسرى عرفات سالم حسين وخليل زكي منصور وجواد إبراهيم جواد من نابلس لمدة شهرين لتقديم لائحة اتهام، كما مددت اعتقال الشابين المقدسيين مالك أبو اسنينة وهشام البشيتي حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأفرج الاحتلال عن الأسير أمين الأصهب زكارنة من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وذلك بعد اعتقالٍ دام 13 شهراً، وعن الأسير قيس زياد صوافطة من طوباس، بعد اعتقالٍ دام عامين، وعن الأسير محمد نضال أبو غازي من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وذلك بعد عامين، وعن المواطن محمد تيسير صوالي (35 عاماً) من مدينة خانيونس، بعد 27 يوماً من الاعتقال عن حاجز بيت حانون أثناء سفره للعلاج.