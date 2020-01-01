مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر أون تايم سبورت

القاهرة / سما

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الأحد نقلا عن قناة أون تايم سبورت، في إطار مواجهات الأسبوع 30 وقبل الأخير من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر اليوم تكون بصوت المعلق أيمن الكاشف، فيما بالإمكان تغييره عبر آلة التحكم بالمخضرم مدحت شلبي الذي قرر العودة إلى التعليق؛ استجابة لطلب الجماهير.

ولم يتبق إلا دقائق معدودة على صافرة بداية مباراة بيراميدز والأهلي المصيرية جدا بالنسبة للفريق الضيف؛ كون نادي القرن حسم لقب المسابقة منذ جولات طويلة على حساب الزمالك.

أما فريق بيراميدز، الفوز على الأهلي سيكون بمثابة البطولة هذا المساء؛ إذ أنه سيخطف للمرة الأولى في تاريخه البطاقة الثانية المؤهلة عن مصر في دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك بيراميدز نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر، يتقدمهم عبدالله السعيد نجم وسط ملعب النادي الأهلي سابقا، إضافة إلى الهاني سليمان وإيفونا وعمر جابر وأحمد الشناوي.

كما تمثل مباراة بيراميدز والأهلي أفضل تجربة واستعداد للمدير الفني الحالي للأهلي موسيماني الذي يستعد للاختبار الأصعب منذ توليه قيادة المارد الأحمر، قبل مباراة الوداد في أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشرة على أون تايم من خلال القمر الصناعي نايل سات، في حين لم يتم حسم آلية المتابعة الموسم المقبل في ظل الحديث عن إمكانية بيع الحقوق.