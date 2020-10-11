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أفيخاي أدرعي يتغزل في عمرو دياب ويوجه له رسالة

الأحد 11 أكتوبر 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفيخاي أدرعي يتغزل في عمرو دياب ويوجه له رسالة



وكالات

تغزل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في المطرب المصري، عمرو دياب، ووجه له رسالة خاصة.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، تغزل فيها في عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59، معتبرا إياه من أقرب الفنّانين العرب على قلبه.

وقال أدرعي: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب...من أقرب الفنّانين العرب على قلبي...صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك".

#أفيخاي أدرعي #عمرو دياب #الهضبة #عيدميلاد #تويتر #الجيش الاسرائيلي

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