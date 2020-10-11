  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بالفيديو.. حاخام إسرائيلي بارز مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية

الأحد 11 أكتوبر 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. حاخام إسرائيلي بارز مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية



وكالات

في انتهاك جديد يتعلق بعدم التزام اليهود الأرثوذوكس في إسرائيل بالتوجيهات الصحية، أشارت وسائل الإعلام إلى حاخام بارز حضر فعالية شعبية رغم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطع فيديو قصيرا يظهر الحاخام خائيم كانيفسكي (92 عاما) الذي يتزعم الفرع الليتواني الحاسيديمي لليهودية الأرثدوكسية في البلاد، وهو يحضر فعالية بثت على الهواء ويفقد وعيه

#اسرائيل #فيروس كورونا #حاخام

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

حقيقة خبر وفاة الفنان رشيد الوالي

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

الأخبار الرئيسية

اصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بفيروس كورونا

الاحتلال

خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!

بيبي

"الوضع جنوني.. لا يستمعون للخبراء".. ازمة الميزانية تعود للمشهد السياسي الإسرائيلي..!

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: قرار حكومي بعودة العمل بالمنشآت السياحية بغزة وفق تفاهمات محددة

رئيس الوزراء الفلسطيني: ذاهبون نحو عرس وطني وانتخابات حرة وديمقراطية