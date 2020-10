الملك نادال يفوز علي جوكوفيتش ويتوج برولان غاروس

فاز رافائيل نادال الاسباني علي نوفاك جوكوفيتش الصربي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للرجال رولان غاروس بملعب فيليب شاترير في فرنسا .

وقد فاز بمجموع (3-0) .

وظهر الإحباط بصورة واضحة على ديوكوفيتش، فكلما سدد بقوة وفي زاوية صعبة كان الرد متواجدًا من نادال بصورة أفضل.

ونجح نادال بالتالي في معادلة الرقم القياسي للنجم السويسري روجر فيدرر، أكثر من توج بألقاب الجراند سلام بواقع 20 لقبًا، كما عزز رقمه القياسي كأكثر من توج بلقب رولان جاروس محرزًا لقبه الـ13.

وحقق نادال (34 عاما) انتصاره الثالث على دجوكوفيتش في ثالث نهائي بينهما على ملاعب "رولان غاروس" بعد عامي 2012 و2014.

كما حقق الماتادور الإسباني انتصاره السابع والعشرين مقابل مقابل 29 انتصارا للعملاق الصربي في 56 مباراة جمعتهما حتى الآن، كأكثر المواجهات تكرارا في العصر الحديث في عالم التنس، مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.

في المقابل، توج نوفاك دجوكوفيتش (33 عاما) مرة واحدة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، وذلك في عام 2016، من أصل 17 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

This is what you came for ????@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/oJ4XKU9R3O