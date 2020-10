شاهد لحظة مؤثرة.. نجل شوماخر يهدي خوذة والده لهاميلتون بعد معادلة رقم الأسطورة

عادل البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر لعدد الانتصارات، بفوزه بجائزة إيفل الكبرى للفورمولا1، اليوم الأحد على حلبة "نوربرغرينغ" بألمانيا.

واحتل هاميلتون المركز الأول على مضمار حلبة ""نوربرغرينغ" الذي يحمل جزءا من اسم شوماخر، ويحمل رقمه القياسي، حيث توج الألماني عليه خمس مرات، بينما توج هاميلتون مرة واحدة من قبل، كانت في عام 2011 .

182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time ????@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP ???????? #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP