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شاهد لحظة مؤثرة.. نجل شوماخر يهدي خوذة والده لهاميلتون بعد معادلة رقم الأسطورة

الأحد 11 أكتوبر 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد لحظة مؤثرة.. نجل شوماخر يهدي خوذة والده لهاميلتون بعد معادلة رقم الأسطورة



وكالات

عادل البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر لعدد الانتصارات، بفوزه بجائزة إيفل الكبرى للفورمولا1، اليوم الأحد على حلبة "نوربرغرينغ" بألمانيا.

واحتل هاميلتون المركز الأول على مضمار حلبة ""نوربرغرينغ" الذي يحمل جزءا من اسم شوماخر، ويحمل رقمه القياسي، حيث توج الألماني عليه خمس مرات، بينما توج هاميلتون مرة واحدة من قبل، كانت في عام 2011 .

وحقق البريطاني بذلك انتصاره الـ91 في سباقات بطولة فورمولا1، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، متساويا مع الأسطورة مايكل شوماخر المتوج بلقب بطل العالم سبع مرات.

وقدم ميك نجل الأسطورة مايكل شوماخر، في مشهد مؤثر، خوذة والده هدية لهاميلتون بعد معادلة رقم والده.

يذكر أن مايكل شوماخر تعرض لإصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج بجبال الألب الفرنسية في الـ29 من ديسمبر 2013، ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن يستفيق منها في يونيو 2014، ليتم نقله من مستشفى مدينة غرونوبل الفرنسية إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

ويحظى أسطورة "الفورمولا 1" البالغ من العمر 51 عاما، بمكانة خاصة لدى عشاق هذه الرياضة بصفة خاصة، ولدى الجماهير الرياضية في كل أنحاء العالم، وخاصة منها الجماهير الألمانية التي تتابع تطور حالته الصحية بكل اهتمام.

ويمر بطل العالم 7 مرات في مرحلة "كفاح طويل" للتعافي.

#فورميلا #هاميلتون #شوماخر #مرسيدس

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