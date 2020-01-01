اسرائيل تتجه للخروج من الاغلاق بشكل تدريجي

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان هناك توجهات للخروج من الاغلاق بشكل تدريجي.

وأضاف نتنياهو قبيل بدء الجلسة التشاورية الوزارية "هناك مؤشرات أولى تدل على تحقيق النجاحات ولكن نحن بحاجة إلى عدة أيام أخرى من أجل دراسة الوضع وحتى عندئذ الخروج من الإغلاق سيكون تدريجيا ومسؤولا وحذرا".

وتابع:سنفتح المصالح التجارية التي تشغل لا أكثر من عشرة عمال والتي لا تقبل الزبائن. كما سنفتح رياض الأطفال ولكن سنتخذ هذه المراحل بشكل تدريجي وحذر وبموجب مؤشرات واضحة تمكننا من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.



وقال "أبدأ الآن جلسة تشاورية مع الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المهم للغاية في كابينت الكورونا الذي سيلتئم يوم الثلاثاء.



"أعلم أن الإغلاق صعب على الجميع ولكنني متأكد بأن معظم المواطنين يدركون اليوم ان القرار الذي قدت اتخاذه حول فرض الإغلاق كان ضروريا. أعلم أنه أنقذنا من تزايد هندسي في عدد الإصابات بالفيروس وفي عدد الموتى والمرضى الذين حالتهم حرجة ولا يزال من المبكر الترحيب بإنهاء الأزمة." قال نتيناهو



وقال: "اطلب مواصلة تعاونكم لأننا سننجح فقط لو عملنا سويا. في الوقت الذي عدد الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا يتزايد بشكل كبير، إنه يتراجع عندنا. في الوقت الذي مدن كاملة في أوروبا تدخل الإغلاق، نحن نخرج منه. وإن عملنا معا، سننتصر على المرض. أطلب التعاون من كل واحد وواحدة منكم. شكرا لكم".