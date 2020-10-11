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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي تتضمن دعوة لزيارة المملكة

الأحد 11 أكتوبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي تتضمن دعوة لزيارة المملكة



وكالات

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوة لزيارة السعودية.

وأفادت وكالتا "واس" و"كونا"، اليوم الأحد، بأن الشيخ نواف تسلم الرسالة خلال استقباله في قصر السيف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.

وذكرت "كونا" أن الرسالة الخطية تضمنت دعوة إلى أمير الكويت لزيارة المملكة، كما حمل الشيخ نواف، حسب "واس"، "تحياته وتقديره" للملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، "وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية".

كما سلم وزير الدولة السعودي رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي إلى نظيره الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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امير الكويت

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