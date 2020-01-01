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كم يكلف المولود الدولة المصرية ليبلغ سن العشرين؟

الأحد 11 أكتوبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم يكلف المولود الدولة المصرية ليبلغ سن العشرين؟



وكالات

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأحد، عن المبلغ الذي تنفقه الدولة المصرية على كل مواطن منذ ولادته وحتى يبلغ سن العشرين.


وقال مدبولي في كلمته ضمن فاعليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي أقيمت تحت عنوان "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء"، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد سجلت زيادة في أعداد المواطنين بلغت 35 مليون خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2020.

وبيّن أن الدولة تنفق على المواطن المصري منذ ولادته وحتى بلوغه سن العشرين عاما، 13100 جنيه سنويا، لافتا إلى أن هذه الفئة العمرية تشكّل 44.7 مليون من إجمالي تعداد سكان مصر.

وأشار المسؤول المصري إلى أن الرقم السابق يشمل الإنفاق على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

واستعرض رئيس الوزراء المصري إنجازات الدولة الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة كان 8.3 مليار جنيه سنة 2000، ووصل الآن إلى 93.5 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فقد كان إنفاق الدولة عليه في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي والعالي سنة 2000 لا يتجاوز 20.4 مليار، بينما وصل هذا العام لـ158 مليار جنيه.

#مصر #مواليد #عبد الفتاح السيسي #حرب اكتوبر 73 #مصطفي مدبولي #تعداد سكان

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