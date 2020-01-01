رئاسة الوزراء تعتمد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار لمؤسسات في القدس

رام الله /سما/

أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، عن اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار لصالح عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة في مجالات الصحة والثقافة والتنمية والتعليم، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان صحفي، أن المؤسسات الحاصلة على الدعم، هي: جمعية الكمنجاتي، ومعهد إدوارد سعيد، والملجأ الخيري الأرثذوكسي العربي، ومعهد الأبحاث التطبيقية، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، وملتقى الشباب التراثي المقدسي، ونادي هلال القدس، وجمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى المطلع ومستشفى المقاصد، والبطريركية القبطية، ومؤسسة فيصل الحسيني وجامعة القدس وجمعية الرجاء للتنمية ودار الطفل العربي والمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب وفيلم لاب فلسطين.

وأشارت إلى أن المشاريع المنفذة تنوعت ما بين دعم وتطوير بنية تحتية للمؤسسات أو دعم نشاطات ومنح تعليمية وثقافية، ودعم مبادرات تنموية للشباب.