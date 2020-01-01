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جائزة إيفل الكبرى: هاميلتون يحرز المركز الأول ويعادل رقم شوماخر

الأحد 11 أكتوبر 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جائزة إيفل الكبرى: هاميلتون يحرز المركز الأول ويعادل رقم شوماخر



وكالات

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد المركز الاول في سباق جائزة إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، معادلا الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميكايل شوماخر في عدد الانتصارات.

وهو الفوز السابع لهاميلتون، بطل العالم، هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية، فرفع رصيده إلى 91 معادلا إنجاز الألماني بطل العالم سبع مرات.

وتفوق هاميلتون على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ورينو الاسترالي دانيال ريكياردو

#لويس هاملتون​ #فورميلا

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