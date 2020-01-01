فيديو.. رعش يكشف خفايا إعلانات هند القحطاني

الرياض / سما

تصدرت قصة إعلانات هند القحطاني مشهورة سناب شات، اليوم الأحد، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية، فيما ردّ عليها الناشط المعروف رعش بمقطع فيديو حول سبب إطلاق هاشتاق خاص بها.

وخاطب رعش في مقطع فيديو على تويتر، الراغبين في نشر إعلان عن أي قضية أو منتج كان، بأن عليهم التوجه إلى هند القحطاني، معتبرًا أنها لا ترفض شيئا وتقبل جميع العروض التي تتاح لها من السعودية وخارجها.

وكتب رعش : "إلي حابب يظبط له إعلان، هند القحطاني تظبطه حتى لو ماذا تبي، إعلان حصان أو بقر وقطط وجماد ونبات وحتى حيوان (..) أي شيء تريد قبل الإعلان رقص يثير المشاهدين، عليك دفع الرسوم".

وأضاف حول إعلانات هند القحطاني : "ادفع رسوم أكثر تحصل على إعلان مميز، تريد تطلع عاريه في الملابس، ادفع وتحصل على الإعلان الأفضل"، متابعا : "مع هند مش هتقدر تغمض عينيك". وفق تعبيره.

واعتبر مغردون أنه تم إطلاق وسم إعلانات هند القحطاني من قبلها شخصيا؛ "كون إعلانتها أصبحت لا تجلب الربح المطلوب كما في السابق (..) لذلك رفعت لنفسها الهاشتاق الوهمي كما تشاهدون في الصور".

بدورها، عقبت مها الشهراني على فيديو رعش ضد هند القحطاني، قائلة إنها لا تعرفها شخصيا، "لكن من إكتمال رجولة الرجل الحقيقي ترفعه عن بعض التفاهات، احشم حريم بيتك واستر لسانك واترك الخلق للخالق".