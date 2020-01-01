  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. رعش يكشف خفايا إعلانات هند القحطاني

الأحد 11 أكتوبر 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رعش يكشف خفايا إعلانات هند القحطاني



الرياض / سما

تصدرت قصة إعلانات هند القحطاني مشهورة سناب شات، اليوم الأحد، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية، فيما ردّ عليها الناشط المعروف رعش بمقطع فيديو حول سبب إطلاق هاشتاق خاص بها.

وخاطب رعش في مقطع فيديو على تويتر، الراغبين في نشر إعلان عن أي قضية أو منتج كان، بأن عليهم التوجه إلى هند القحطاني، معتبرًا أنها لا ترفض شيئا وتقبل جميع العروض التي تتاح لها من السعودية وخارجها.

وكتب رعش : "إلي حابب يظبط له إعلان، هند القحطاني تظبطه حتى لو ماذا تبي، إعلان حصان أو بقر وقطط وجماد ونبات وحتى حيوان (..) أي شيء تريد قبل الإعلان رقص يثير المشاهدين، عليك دفع الرسوم".

وأضاف حول إعلانات هند القحطاني : "ادفع رسوم أكثر تحصل على إعلان مميز، تريد تطلع عاريه في الملابس، ادفع وتحصل على الإعلان الأفضل"، متابعا : "مع هند مش هتقدر تغمض عينيك". وفق تعبيره.

واعتبر مغردون أنه تم إطلاق وسم إعلانات هند القحطاني من قبلها شخصيا؛ "كون إعلانتها أصبحت لا تجلب الربح المطلوب كما في السابق (..) لذلك رفعت لنفسها الهاشتاق الوهمي كما تشاهدون في الصور".

بدورها، عقبت مها الشهراني على فيديو رعش ضد هند القحطاني، قائلة إنها لا تعرفها شخصيا، "لكن من إكتمال رجولة الرجل الحقيقي ترفعه عن بعض التفاهات، احشم حريم بيتك واستر لسانك واترك الخلق للخالق". 

#هند القحطاني #اعلانات هند القحطاني #رعش #السعودية #قصة هند القحطاني

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة السودان وتوغو الودية اليوم

بعد تصريحاته الأخيرة... الأمير بندر بن سلطان يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

شاهد.. من نشر مقطع فيديو هيا الشعيبي الخادش الإباحي ؟

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قيادي بفتح: السلطة الفلسطينية على أبواب "فكفكة" بعض القضايا المالية ولن تزيد عن أسبوعين

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 37 حالة

مفوض الاونروا : الوضع في غزة خطير وهناك من يبحث عن الطعام في القمامة

غزّة أمام ساعات حاسمة و إضراب الاسير الأخرس قد يفجّر التهدئة

مشعل : الاحتلال سيرضخ لمطالب الأخرس ولدى القسام ما يحقق صفقة مشرفة

هنية: لم يبقَ لعباس شيئا يراهن عليه بعد فشل اوسلو وهذا ما قاله عن دحلان ..