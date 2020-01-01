حقيقة خبر وفاة الفنان عبد الرحيم التونسي - عبد الرؤوف

الرباط / سما

كشفت مصادر عائلية، يوم الأحد، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان المغربي عبد الرؤوف التونسي الملقب باسم "عبد الرؤوف".

وأكدت المصادر العائلية في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام المحلية في المغرب أن خبر وفاة عبد الرحيم التونسي المتناقل على المنصات الاجتماعية غير دقيق.

وقال أسامة التونسي نجل الفنان عبدالرحيم في تغريدة على فيسبوك إن نبأ وفاة والده شائعة، مشددا على أنه لا أساس له من الصحة ولا يزال على قيد الحياة.

وأضاف نجل عبدالرؤوف التونسي أن والده يتمتع بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه يأسف لاستمرار نشر الشائعات وتداولها دون الرجوع إلى المصادر الحقيقية.

جاء حديث أسامة بعد أن نشرت صفحات على فيسبوك وتويتر، أنباء عن وفاة الفنان عبدالرؤوف التونسي جراء معاناة طويلة مع المرض السنوات الماضية.

وكتبت إحدى الصفحات : "غادرنا صباح اليوم إلى دار البقاء الفنان عبد الرحيم التونسي، عبد الرؤوف، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنانه تعازينا الحارة لأسرته ومحبيه".

يشار إلى أن الفنان عبدالرحيم التونسي هو ممثل كوميدي مغربي يبلغ من العمر حاليا 83 سنة، إذ أنه من مواليد السابع والعشرين من ديسمب 1936 ميلادي.

وظهر عبدالرؤوف التونسي على خشبة المسرح لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، ما أكسبه شعبية واسعة لدى مختلف الأجيال السابقة واللاحقة في المغرب.