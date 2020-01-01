  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تل ابيب ستعارض إمداد قطر بطائراتF-35

الأحد 11 أكتوبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تل ابيب ستعارض إمداد قطر بطائراتF-35



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده ستعارض صفقة محتملة لبيع مقاتلات من طراز F-35 من الولايات المتحدة إلى قطر.
 
وأكد كوهين خلال حوار أجرته إذاعة الجيش أن إسرائيل ستعارض الصفقة، مضيفا "لا يزال تفوقنا الأمني والعسكري في المنطقة على سلم أولوياتنا".
 
وتابع الوزير الإٍسرائيلي قائلا: "إن منطقة الشرق الأوسط لم تتحول بعد إلى سويسرا".
 
وجاء تصريح الوزير كوهين على خلفية تقرير أفادت من خلاله وكالة "رويترز" بأن قطر، بعد الإمارات، قدمت طلبا رسميا لشراء F-35 من الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قائمة فتح وحماس المشتركة..حقيقة ام خيال؟ د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

"أبو مجاهد": لم نتلق أي رد بشأن مطلب الاسير الاخرس.. والوقت بدأ ينفد والمقاومة لن تصمت طويلاً..!

مدارس

التعليم بغزة ينفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين طلبة الثانوية العامة

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف

لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

حسنة

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...