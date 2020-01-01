وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تل ابيب ستعارض إمداد قطر بطائراتF-35

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده ستعارض صفقة محتملة لبيع مقاتلات من طراز F-35 من الولايات المتحدة إلى قطر.



وأكد كوهين خلال حوار أجرته إذاعة الجيش أن إسرائيل ستعارض الصفقة، مضيفا "لا يزال تفوقنا الأمني والعسكري في المنطقة على سلم أولوياتنا".



وتابع الوزير الإٍسرائيلي قائلا: "إن منطقة الشرق الأوسط لم تتحول بعد إلى سويسرا".



وجاء تصريح الوزير كوهين على خلفية تقرير أفادت من خلاله وكالة "رويترز" بأن قطر، بعد الإمارات، قدمت طلبا رسميا لشراء F-35 من الولايات المتحدة.