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الازمة تتعمق.. الليكود يهاجم كاحول لافان: لم يعد شريكا ويشكل خطرا على إسرائيل

الأحد 11 أكتوبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الازمة تتعمق.. الليكود يهاجم كاحول لافان: لم يعد شريكا ويشكل خطرا على إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست ميكي زوهار من (الليكود) اليوم (الأحد) حزب بيني غانتس كحول لفان، مدعيا أنه وافق على تشكيل حكومة مع القائمة المشتركة وأن ذلك يشكل خطرا على الدولة.
 
وقال زوهار وفق موقع "والا" العبري، "لم يعد كحول لفان شريكا بل يشكلا خطرا على الدولة".
 
وكتب على حسابه على تويتر "كحول لفان اتفق مع لبيد على تشكيل حكومة مع قائمتي بلد والمشتركة واتضح أنهم عادوا مرة أخرى إلى خيار أيمن عودة وأحمد الطيبي".
 
وأضاف: "كحول لفان لم يعد شريكا في التحالف ولكنهم يشكلون خطرًا على البلاد".
 
وتابع زوهار: "إنهم يستخدمون سلاحًا فارغًا ومستعدون للمخاطرة بنا جميعًا لمجرد أن استطلاعات الرأي تقول إنهم فشلوا".

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