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الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية يقر خطة لعودة بعض الأنشطة

الأحد 11 أكتوبر 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية يقر خطة لعودة بعض الأنشطة



رام الله / سما /

أقرت الهيئة العامة للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية، اليوم الأحد، خطة لعودة بعض الأنشطة الرياضية الفردية في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، على أن تقر عودة الأنشطة الجماعية حال عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وفق ما تسمح به الحالة الصحية.

وناقش الاجتماع الدوري للهيئة العامة للاتحاد الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير المالي والإداري للعام 2019 - 2020، والخطط المدروسة لعودة بعض الأنشطة الرياضية في مؤسسات التعليم العالي، بحضور مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ورئيس الاتحاد جمال شاكر، ومدير الشؤون الطلابية أيمن هودلي، وممثلي مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد.

وأشاد بركات بقرار الاتحاد عودة عدد من الأنشطة الرياضية ضمن بروتوكولات وزارة الصحة، مؤكداً أهمية هذه الأنشطة في صقل وتطوير شخصية الطلبة وبث الروح التنافسية بينهم.

بدوره، أشار شاكر إلى أن إقرار الأنشطة جاء بعد نقاشات ودراسة معمقة، وفي ظل ظروف استثنائية يعيشها شعبنا، مشدداً على أن عودة بعض الأنشطة ستكون وفق البروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة الوبائية.

#الاتحاد الفلسطيني #الأنشطة

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