العثور على طفل رضيع داخل علبة بيتزا مع رسالة مؤثرة

وكالات / سما /

عثر السكان المحليون في مدينة تلالتينانغو بولاية زاكاتيكاس المكسيكية على طفل رضيع لا يتجاوز عمره أسبوعا ملفوف ببطانية داخل علبة بيتزا ملقاة على رصيف في الشارع وبجانبه رسالة مؤثرة من جدته عن والدته.

جاء في نص الرسالة "أرجوكم، اعتنوا بحفيدي، فقد توفت والدته (ابنتي) أثناء الولادة، ولا أقدر على إعالته، أتمنى أن يحصل على حياة أفضل وأن يسامحني الله على تركي له"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الاجتماعية المختصة وبدورها نقلت الطفل إلى مستشفى محلي لفحصه طبيًا وأعلنت جهات الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن عثورها على الطفل ووضعوا صورة الرسالة المؤثرة التي تُركت بجانب الطفل الرضيع، وأرفقوا منشورهم بعبارة "الحياة تبني شخصيتك ولكنها لا تُعدك لمواجهة مواقف مثل هذه في الحياة"، وانتشر نبأ العثور على الرضيع داخل علبة البيتزا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن أنخيل فاريلو بينيدو، عمدة مدينة تلالتينانغو، عن تحمله لمصاريف الطفل وأعرب عن حزنه أن الطفل تم التخلي عنه بهذه الطريقة بسبب الأحوال المادية.

وشارك أنخيل منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يُعرب فيه عن حزنه أن الأطفال يتم التخلي عنهم بسبب نقص الموارد المالية، وقال "سأعتني بالطفل مهما كلفني الأمر"، وتوجه بالدعاء أن ترقد روح الأم بسلام وأيضًا دعا الله أن يغفر لجدته التي ألقته بهذا الشكل وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة مكسيكو نيوز ديلي.

ووفقًا للصحيفة فقد أكد عمدة المدينة، أن الطفل تم تعميده وتكريمه وتوجه بالطلب لحاكم ولاية زاكاتيكاس بالبدء في إجراءات تبني الطفل والسماح للأشخاص بالتقدم لتبني الطفل والتكفل برعايته وتنشئته وذلك وفقًا لما أفادت به عدة تقارير إعلامية محلية.

وتنتشر العديد من حوادث التخلي عن الأطفال فور ولادتهم في جميع أنحاء العالم ففي وقت سابق قامت سيدة صينية وضعت طفلتها في الشارع بإلقائها في سلة القمامة في جو قارص البرودة وتحول لون الطفلة للون الأرجواني من شدة البرودة وتم نقلها للمستشفى وتمكن الأطباء هناك من إنقاذها.