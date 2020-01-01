جدول امتحانات الدور الثاني 2020 للتعليم المهني في العراق

بغداد / سما

نشرت وزارة التربية العراقية على فيسبوك اليوم الأحد، جدول الامتحانات العام الدور الثاني للتعليم المهني لجميع الفروع والتخصصات للعام الدراسي 2019 - 2020 ميلادي.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي إن جدول امتحانات الدور الثاني للتعليم المهني يشمل الفروع الصناعي والتجاري والفنون التطبيقية والزراعي والحاسوب وتقنية المعلومات والتمريض.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات المهنية العامة في العراق، يوم السبت 31 أكتوبر 2020، في مبحث اللغة الإنجليزية لجميع الفروع والتخصات.

ويوم الإثنين 12 نوفمبر 2020، يكون امتحان الرياضيات للفرع الصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات، فيما وقاية المزروعات للزراعة، فن التفصيل والخياطة للفن والديكور.

ويوم الأربعاء، يقدم الفرع الصناعي والحاسوب امتحان الطبيعيات، بينما الزراعي امتحان تربية الدواجن، وامتحان التغذية لفرع فن الديكور والتربية الأسرية، والإحصاء للتمريض.

ويوم السبت 17 نوفمبر، يأتي موعد امتحان الرسم الصناعي والإنشائي والمعالجات الدقيقة وشبكة المتحسسة اللا سلكية للفرع الصناعي والحاسوب، واختبار المحاصيل الحقلية.









