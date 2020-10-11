أحمد السقا لـ تامر حسنى:"أخطأت إنى أتكلمت على الهوا حقك عليا ماتزعلش"

وكالات

حرص النجم أحمد السقا، على توجيه رسالة اعتذار للنجم تامر حسنى بعد بتصريحاته فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حين عاتب تامر حسنى بسبب مشاركته معه في فيلم الفلوس كضيف شرف ليفاجأ بتصدر صورته واسمه على بوستر العمل كبطل للفيلم مما أضره.

وكتب السقا عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" رساله الى صديق عزيز صديقى واخى العزيز تامر حسنى أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير....قد اكون اخطأت انى اتكلمت فى الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم... تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه...وميعادنا الحفله اللى جايه".

ورد تامر حسني على تصريحات السقا من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث قال إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف أنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكداً أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التليفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام بينهم وبين بعض –على حد قوله-.

ثم استمر في حديثه باسترجاع موقف في مسلسل "ولد الغلابة" حين شارك للمرة الوحيدة في مسيرته كضيف شرف من أجل السقا، مؤكداً أنه ذهب لتصوير المشهد خلال نصف ساعة فقط في الثامنة صباحاً من أجل عيون السقا الذى يعتبره صديق عمره.