صدور ملحق خاص فى"المواطن" الجزائرية عن الاسير ماهر الأخرس

الجزائر /وكالات/

في إطار دعمها وديمومة عطاءها إسناداً للقضية الفلسطينية بكل مفرداتها ومكوناتها، واصلت جزائر الشهداء ومن خلال وسائل اعلامها كافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، دورها الريادي المميز في إفراد المساحة الكبيرة من منها للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإجرامية الصهيونية، فالأسرى هم في المكان الأبرز من المشهد النضالي الفلسطيني في مراحله كافة، وهم أيقونة الثورة ورمزية أخرى للصمود والتصدي للإحتلال الإسرائيلي، وكل دعم وتضامن مع الأسرى الأبطال هو بمثابة تدعيم للرواية الفلسطينية الأصيلة في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة والمتناقضة مع صيرورة التاريخ. لقد استمرت صحيفة "المواطن" الجزائرية ،بمواصلتها للدور الجزائري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية أسوة بصحف يومية واسبوعية كثيرة تصدر فى الجزائر الشقيقة بإفراد عدد خاص صباح الاحد الموافق الموافق 11/10/2020 من يومية "المواطن" للأسير القائد المضرب عن الطعام "ماهر الاخرس .

من أجل أسرانا الذين يدفعون ثمن الحرية, حريتنا

الذين يعانون من أجل أن تبقى هاماتنا مرفوعة، وكرامتنا مصونة.

- الجزائر – أفاد الأخ / خالد صالح ( عزالدين) عن صدور ملحق خاص عن الأسير الحر "ماهر الاخرس" فى صحيفة "المواطن الجزائرية" والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 27/07/2020 ومازال مستمرا فى معركة كسر العظم مع المحتل الصهيونى بإرادة المؤمن بعدالة قضيته وما يقاتل من أجله بامعائة الخاوية نيابة عن شعبنا وأسرانا واسيراتنا وأطفالنا وشيوخنا فى زنازين الاحتلال، ومن أجل عزتنا وكرامتنا وحريتنا ..ولن يعجر.

الملحق صدر بالتنسيق والتعاون بين صحيفة "المواطن" الجزائرية وسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة وبمساهمة فاعلة من "اذاعة صوت الاسرى" ومؤسسات الاسرى الفاعلة فى فلسطين ، وإشراف الأسير المحرر خالد صالح (عزالدين) مسؤول ملف فيها،وبمشاركة من مجموعة من الكتاب والمهتمين والمختصين فى قضاياالأسرى، والذين يساهمون معنا بشكل دائم فى هذه الملاحق والاعداد الخاصة بالاسرى والاسيرات فى سجون العدو الصهيونى، يحتوي العدد على ثمان صفحات كاملة تناول فيها العديد من الإعلاميين والكتاب ملف الاسير "ماهر الاخرس، الذي يقود معركة الأمعاء الخاوية. وجاء الملحق بعنوان "الجزائر صوت أسرانا النابض فى سجون الاحتلال الصهيونى.

وفى هذا المقام تقدم"عزالدين" بالشكر الجزيل لصحيفة "المواطن"وكافة وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة والمسموعة والمرئية،التي تهتم بقضية المعتقلين الفلسطينيين وتوجهه بالتحية والتقدير خاصة الى الاخ مدير التحرير فى "المواطن" "محمد كيتوس" والأخت الكريمة "سامية زيدان" المركبة والمصففة،وكافة الإخوة والأخوات على هذا الجهد الوطني والإعلامي العظيم فى دعم القضية الفلسطينية والأسرى والأسيرات من خلال النشر والمتابعة اليومية لإضراب الأسير "ماهر الأخرس ، بإصدار هذا الملحق الخاص عنه. والذى يشكل دعما وإسناداً معنوياً وأخلاقياً كبيراً له وللأسرى والاسيرات فى سجون الاحتلال .