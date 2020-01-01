لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

غزة / سما /

قال رئيس لجنة الطوارئ العليا في مدينة غزة د .ماهر صبرة انه منذ اكتشاف حالات مصابة بفايروس كورونا داخل قطاع غزة، بدأ عمل لجان الطوارئ في تنفيذ خططها التي تم اعدادها مسبقا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف صبرة في تصريحات اذاعية لصوت الأقصى ، لقد واجهنا تحديات كبيرة خلال أزمة كورونا المستمرة، واتخاذ أي قرار سواء تخفيف أو تشديد بالإجراءات يتم وفق توازنات دقيقة وتقييم مستمر.

وأدرف بأن إجراءات مواجهة الفايروس من عزل مناطق واغلاق وحظر تجوال ساهمت في الحد من انتشار الوباء بقطاع غزة، ويوجد سيطرة في منحنى الإصابة، وتخفيف الاجراءات مدروس وليس عشوائي.

وأكد التجمعات بين المواطنين ممنوعة وهي بؤر لانتشار الوباء مثل بيوت العزاء والأفراح وغيرها، ويتم دراسة اعادة فتح المساجد بمدينة غزة، وذاهبون لعودة الحياة لطبيعتها وفق دراسة وخطة منظمة.

وأهاب صبرة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولو زادت الاصابات قد نعود لإغلاق المناطق وتشديد الاجراءات، ولا بد أن يصبح الحفاظ على الصحة عادة وسلوك مجتمعي.