  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

الأحد 11 أكتوبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها



غزة / سما /

قال رئيس لجنة الطوارئ العليا في مدينة غزة  د .ماهر صبرة  انه منذ اكتشاف حالات مصابة بفايروس كورونا داخل قطاع غزة، بدأ عمل لجان الطوارئ في تنفيذ خططها التي تم اعدادها مسبقا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف صبرة في تصريحات اذاعية لصوت الأقصى ،  لقد واجهنا تحديات كبيرة خلال أزمة كورونا المستمرة، واتخاذ أي قرار سواء تخفيف أو تشديد بالإجراءات يتم وفق توازنات دقيقة وتقييم مستمر.

وأدرف بأن إجراءات مواجهة الفايروس من عزل مناطق واغلاق وحظر تجوال ساهمت في الحد من انتشار الوباء بقطاع غزة، ويوجد سيطرة في منحنى الإصابة، وتخفيف الاجراءات مدروس وليس عشوائي.

وأكد التجمعات بين المواطنين ممنوعة وهي بؤر لانتشار الوباء مثل بيوت العزاء والأفراح وغيرها، ويتم دراسة اعادة فتح المساجد بمدينة غزة، وذاهبون لعودة الحياة لطبيعتها وفق دراسة وخطة منظمة.

وأهاب صبرة  بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولو زادت الاصابات قد نعود لإغلاق المناطق وتشديد الاجراءات، ولا بد أن يصبح الحفاظ على الصحة عادة وسلوك مجتمعي.

#ماهر صبرة

الأكثر قراءة اليوم

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قائمة فتح وحماس المشتركة..حقيقة ام خيال؟ د. سفيان ابو زايدة

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف

حسنة

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية

معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول