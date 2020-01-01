تفاصيل مثيرة : ترامب كان ينوي الخروج من المستشفى بـ"قميص سوبرمان"

وكالات

قالت صحيفة صحيفة نيويورك تايمز بناءً على مقابلات مع أشخاص مطلعين، إنه "في نهاية الأسبوع الماضي، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، فكر بعرض تمثيلي أمام الكاميرات".

وبحسب الصحيفة، أجرى ترامب عدة مكالمات من الجناح الرئاسي في المستشفى أعرب فيها عن رغبته في النزول إلى الشوارع مرتديًا قميص سوبرمان.

وفق الصحيفة، فكر ترامب بالمشي أمام الكاميرات أولاً كرجل ضعيف وهش، ثم في مرحلة ما ينزع الجزء العلوي من القميص ويكشف شعار سوبرمان على قميص داخلي، ولكنه لم يقم بذلك بناء على التوصيات.

وعقد الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس أول حدث عام له في البيت الأبيض، بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وكان قد خرج من مستشفى والتر ريد بولاية ماريلاند الأسبوع الماضي، بعد أربعة أيام من العلاج بالأدوية التجريبية والمنشطات.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض قال لمؤيديه: "لا تدعوا الفيروس يسيطر عليكم، ولا تخافوا منه. لقد تمكنت من الخروج من المستشفى منذ يومين، وشعرت أنني بحالة جيدة أفضل مما كنت عليه قبل 20 عامًا. الآن حالتي جيدة، ربما أنا محصن. لدينا أفضل دواء في العالم، وسيصل اللقاح قريبًا جدًا".

وقال جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، إن الطريقة الوحيدة التي قد يخسر بها الانتخابات أمام ترامب ستكون من خلال "حيل الاقتراع". في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، دعا بايدن سكان الولاية إلى الخروج والتصويت. وأشار إلى تصريحات ترامب حول مخالفات مزعومة في التصويت البريدي ودعواته لمؤيديه لمراقبة الانتخابات عن كثب، واصفا إياها بأنها محاولات لقمع الناخبين.