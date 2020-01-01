  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية

الأحد 11 أكتوبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية



القدس المحتلة / سما /

 قدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر اقتراحًا للجنة المركزية، اليوم الأحد، وذلك حفاظًا على القدس وحركة فتح.

وقال عبد القادر "إنه وانطلاقا من الوضع القائم والراهن في القدس جراء الأزمة التنظيمية التي تمر بها حركة فتح واستنادا إلى المفاهيم التنظيمية وحرصًا على وحدة حركة فتح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القدس وبهدف حل هذه الأزمة، تقدمتُ باقتراح إلى اللجنة المركزية للتأكيد على الآتي:

أولًا: تجميد قرار مفوضية التعبئة والتنظيم القاضي بتزكية هيئة الإقليم الجديد بأمين سرها قبل أيام.

ثانيًا: اعتبار هيئة الإقليم السابق مسيرًا للأعمال.

ثالثا: عقد مؤتمر إقليم فتح في القدس وفقًا للمعايير والأسس التنظيمية كمؤتمر يليق بالقدس ونضالاتها، ويعبر عن الكل الفتحاوي بمختلف مناطق القدس ومواقعها التنظيمية في أقرب وقت مناسب.

وناشد حاتم عبد القادر اللجنة المركزية والجهات ذات الاختصاص بالأخذ بهذه المقترحات حفاظًا على فتح والقدس. كما ناشد كادر الحركة بتحمل مسؤولياته وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح ضيقة أخرى.

#فتح #القدس #حاتم عبد القادر

الأكثر قراءة اليوم

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قائمة فتح وحماس المشتركة..حقيقة ام خيال؟ د. سفيان ابو زايدة

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف

لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

حسنة

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول