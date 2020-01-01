حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية

القدس المحتلة / سما /

قدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر اقتراحًا للجنة المركزية، اليوم الأحد، وذلك حفاظًا على القدس وحركة فتح.

وقال عبد القادر "إنه وانطلاقا من الوضع القائم والراهن في القدس جراء الأزمة التنظيمية التي تمر بها حركة فتح واستنادا إلى المفاهيم التنظيمية وحرصًا على وحدة حركة فتح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القدس وبهدف حل هذه الأزمة، تقدمتُ باقتراح إلى اللجنة المركزية للتأكيد على الآتي:

أولًا: تجميد قرار مفوضية التعبئة والتنظيم القاضي بتزكية هيئة الإقليم الجديد بأمين سرها قبل أيام.

ثانيًا: اعتبار هيئة الإقليم السابق مسيرًا للأعمال.

ثالثا: عقد مؤتمر إقليم فتح في القدس وفقًا للمعايير والأسس التنظيمية كمؤتمر يليق بالقدس ونضالاتها، ويعبر عن الكل الفتحاوي بمختلف مناطق القدس ومواقعها التنظيمية في أقرب وقت مناسب.

وناشد حاتم عبد القادر اللجنة المركزية والجهات ذات الاختصاص بالأخذ بهذه المقترحات حفاظًا على فتح والقدس. كما ناشد كادر الحركة بتحمل مسؤولياته وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح ضيقة أخرى.