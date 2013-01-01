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فينجر يُحدد الطريقة الأمثل للتعامل مع مسعود أوزيل في أرسنال

الأحد 11 أكتوبر 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فينجر يُحدد الطريقة الأمثل للتعامل مع مسعود أوزيل في أرسنال



وكالات / سما /

أكد أرسين فينجر، المُدير الفني الأسبق لنادي أرسنال، على أن نجم الفريق مسعود أوزيل يحتاج لطريقة خاصة للحصول على أفضل ما لديه.

وتطرق فينجر لتجربته مع أوزيل داخل قلعة الجانرز، مشيراً لنقاط الضعف التي يجب أن يتعامل معها أرتيتا في حال استمرار النجم الألماني مع الفريق.

وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”أوزيل لم يكن اللاعب الأكثر انضباطاً في الملعب، واللعب بدون كرة لم تكن نقطة القوة لديه”.

وتابع المُدرب الفرنسي حديثه بالقول :”يُمكنك التعامل مع الأمر بوضع بعض اللاعبين ذوي النزعة الدفاعية بجانبه، الأمر الرئيسي هو أن تُحقق التوازن الصحيح بين الدفاع والهجوم”.

وكان أوزيل قد ابتعد تماماً عن حسابات المُدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذي عبر صراحةً عن صعوبة أن يكون لعازف الليل دور في مسيرة الفريق المستقبلية.

يُذكر أن أوزيل كان قد انضم إلى أرسنال في 2013 قادماً من فريقه السابق ريال مدريد، وسبق لبطل العالم مع ألمانيا 2014 أن لعب لفريقي شالكه وفيردر بريمن في ألمانيا قبل الانضمام للملكي.

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